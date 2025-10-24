Une violente bagarre a éclaté entre supporters du LOSC et du PAOK avant le match
Un match tendu sur et en dehors du terrain.
En marge de la défaite du LOSC à domicile face au PAOK Salonique ce jeudi soir (3-4), des tensions importantes sont apparues entre les supporters des deux équipes. Une violente bagarre a éclaté aux abords du stade, un peu avant 21 heures. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes en noir en frapper d’autres à coups de poings et de pieds, parfois même à la tête. Après intervention des forces de l’ordre, les supporters grecs ont été escortés dans leur parcage.…
CDB pour SOFOOT.com
