Une vaste attaque russe fait au moins 11 morts en Ukraine, dit Zelensky

(Bilan actualisé, frappes sur toute l'Ukraine, déclarations de Volodomir Zelensky et du ministère russe de la Défense)

par Olena Harmash et Yurii Kovalenko

La Russie a tiré 70 missiles et drones contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins 11 morts dans l'une de ses attaques les plus violentes depuis le début de la guerre, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Notre infrastructure énergétique a été l'une des cibles prioritaires (...) les missiles balistiques russes représentent toujours le plus grand défi. Obtenir des moyens de défense anti-aérienne est une nécessité absolue", a dit Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram.

Cette nouvelle attaque massive de la Russie intervient quelques jours après que Volodimir Zelensky a dit à Reuters que l'Ukraine allait intensifier ses attaques contre les raffineries russes en réaction à la nouvelle stratégie de frappes aériennes suivie par Moscou pour forcer la population à quitter Kyiv.

Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces avaient mené une "frappe massive" contre des installations militaro-industrielles à Kyiv et dans d'autres régions ukrainiennes, en utilisant des armes de haute précision tirées depuis la terre, la mer et les airs, ainsi que des drones.

La Russie a tiré 130 drones, 48 missiles de croisière ainsi que des missiles balistiques lors de cette attaque aérienne sur l'Ukraine, a dit l'armée de l’air ukrainienne.

Les unités de défense aérienne, qui, comme l'a souligné à nouveau Volodimir Zelensky, souffrent d'un manque de moyens d'interception, ont abattu 161 cibles, a-t-elle précisé sur Telegram.

Dans l'interview accordée à Reuters la semaine dernière, Volodimir Zelensky avait dit que l'Ukraine avait, pour la première fois en situation de combat, tiré un missile balistique de fabrication nationale, produit par l'entreprise Fire Point.

Il avait ajouté s'attendre à ce que l'entreprise dispose d'ici l'automne d'un missile FP-9 à plus longue portée, qui, selon l'entreprise, sera capable d'atteindre Moscou.

Dans sa déclaration, le ministère russe de la Défense a précisé que les frappes avaient notamment visé des sites Fire Point, où l’entreprise fabrique et stocke ses missiles de croisière Flamingo et ses drones à moyenne et longue portée, près de Kyiv.

(Avec la contribution de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)