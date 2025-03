Une trêve en Ukraine "dans les airs et en mer" ? Erdogan soutient la proposition de Zelensky

"La sécurité européenne n'est pas seulement l'affaire des pays de l'Union", a estimé le chef d'Etat turc.

Recep Tayyip Erdogan, lors d'une conférence de presse avec Volodymyr, le 18 février 2025,à Ankara ( AFP / ADEM ALTAN )

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi 7 mars soutenir l'idée d'une trêve "dans les airs et en mer" proposée cette semaine par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous soutenons l’idée d’établir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et de cesser les attaques dans les airs et en mer comme mesure de confiance entre les parties", a déclaré Recep Tayyip Erdogan, proposant de nouveau d'accueillir des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine lors d'une réunion en ligne avec des responsables de l'Union européenne et le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Pour une paix "juste, durable et honorable"

Le président Zelensky, reprenant l'idée du chef de l'Etat français Emmanuel Macron, a proposé mardi une trêve avec la Russie dans les airs et en mer pour entamer des discussions sur une "paix durable" avec Moscou.

"Je voudrais souligner que nous sommes prêts à apporter toute contribution, y compris en accueillant le processus de négociation, à l'établissement d'une paix juste, durable et honorable en Ukraine", a également déclaré le chef de l'Etat turc dont le pays est membre de l'Otan.

"La sécurité européenne n'est pas seulement l'affaire des pays de l'Union", a-t-il poursuivi en réclamant l'inclusion de son pays dans les discussions et de ménager les relations avec Washington. "Il est dans notre intérêt mutuel de planifier toutes les étapes de la sécurité européenne avec la Turquie. Il est également important de maintenir le lien transatlantique et d'obtenir le soutien de notre allié américain".