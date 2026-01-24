Une tempête hivernale s'abat sur les Etats-Unis

De fortes chutes de neige, des pluies verglaçantes et du grésil sont attendus aux Etats-Unis, alors qu'un froid arctique doit s'abattre sur une grande partie du pays au cours du week-end.

Au moins 14 Etats et le district de Columbia ont déclaré vendredi matin des urgences météorologiques et les grandes compagnies aériennes américaines ont prévenu les voyageurs de se préparer à de possibles changements ou à des annulations de vols.

Le gouvernement a diffusé des alertes mettant en garde contre des tempêtes de glace et un froid extrême dans une zone s'étendant du sud des montagnes Rocheuses à la région Mid-Atlantic (New York, New Jersey et Pennsylvanie) et à la Nouvelle-Angleterre, où résident plus de 200 millions de personnes.

La neige a commencé à tomber vendredi sur certaines parties du Texas, de l'Oklahoma et du Kansas tandis que les températures ont chuté dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Minnesota.

S'exposer à un tel froid, avec des températures ressenties descendant à -45 degrés Celsius, sans vêtements adéquats "peut très, très rapidement mener à une hypothermie", a déclaré Jacob Asherman, météorologue au Centre de prévision météorologique du Maryland.

"Même dans des régions où le mois de janvier est habituellement froid, il s'agit d'un épisode de froid arctique vraiment dangereux", a estimé Jacob Asherman.

Les autorités ont averti que le froid extrême et la glace risquaient de provoquer d'importantes perturbations dans les transports et l'approvisionnement en électricité dans certaines régions peu habituées aux rigueurs de l'hiver.

(Rich McKay à Atlanta et Julia Harte à New York, avec Steve Gorman à Los Angeles; version française Camille Raynaud)