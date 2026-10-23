Une société de sécurité reconnaît un piratage sept mois après que la faille a exposé des millions d'informations relatives à des faits criminels

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles sous forme de liste à puces)

par Raphael Satter

La société de sécurité Navigate360 a reconnu vendredi que des pirates informatiques avaient pénétré dans l'un de ses systèmes et copié plusieurs mois de données, sept mois après une faille largement médiatisée qui avait exposé des millions d'informations relatives à des faits criminels.

Dans un communiqué, Navigate360 a indiqué que des noms, adresses, dates de naissance, numéros de Sécurité sociale et autres informations sensibles avaient potentiellement été exposés.

Voici quelques détails:

* En mars, un pirate se faisant appeler “Internet Yiff Machine” a déclaré avoir pénétré dans la plateforme de renseignements P3 Global Intel, une filiale de Navigate360, et avoir volé 93 gigaoctets de données , dont 8 millions d’informations confidentielles.

* À l’époque, Navigate360 avait déclaré enquêter pour “déterminer si nous avions été victimes d’un incident” et avait refusé de faire d’autres commentaires.

* Ces derniers jours, des responsables gouvernementaux, notamment au Nevada et au Canada, ont déclaré dans les médias que Navigate360 ne leur avait fourni que des informations partielles sur cette violation, malgré leurs demandes répétées.

* Les forces de police de l’Ontario ont suspendu l’utilisation de ce service après qu’un reportage de la Canadian Broadcasting Corporation a révélé que les données de centaines de milliers d’informateurs canadiens avaient été exposées lors de cette violation.

* Navigate360 n’a pas immédiatement répondu à une question de Reuters visant à obtenir des détails supplémentaires sur le piratage ou le moment choisi pour son annonce.