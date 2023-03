Une quadruple amputée perd en justice face à l’Assurance maladie

Un énorme choc. Laura, 35 ans, vient de perdre un combat en justice qu'elle pensait imperdable. La cour d'appel de Paris vient d'infirmer une décision en justice qui obligeait l'Assurance maladie à lui verser 700 000 euros. Une énorme somme, qui équivaut à une partie des frais qu'a dû engager la jeune femme pour se faire greffer deux mains et deux avant-bras aux États-Unis, comme le rappelle Le Parisien .

Pour bien comprendre la situation de Laura, il faut rembobiner jusqu'à 2007. Alors étudiante à l'école hôtelière de Lausanne (Suisse), elle fait un stage à Barcelone. Elle se réveille un matin prise de violents symptômes, une fatigue assommante et des migraines. La jeune femme n'arrive plus à manger ni à se lever. Laura est rapatriée d'urgence en France, placée dans un coma artificiel. Elle est victime d'un choc toxique, qui est contracté à cause des tampons hygiéniques. À son réveil, la jeune femme se rend compte qu'elle a été amputée de quatre membres.

L'idée d'une greffe

Le temps passant, le choc passé, la trentenaire décide de s'inscrire sur la liste des greffes. « J'étais sur liste d'attente durant trois ans, mais rien ne se passait jusqu'à cette sentence de 2016 : faute de donneurs, j'ai été radiée des listes. En réalité, je n'ai jamais eu d'explication ! », retrace-t-elle. La jeune femme décide alors d'aller se faire greffer aux États-Unis. L'Assurance maladie refuse de couvrir les

