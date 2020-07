Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une prime pour les effectifs de police mobilisés la nuit Reuters • 28/07/2020 à 06:36









UNE PRIME POUR LES EFFECTIFS DE POLICE MOBILISÉS LA NUIT PARIS (Reuters) - Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé lundi soir, lors d'une rencontre avec les unités de la Bac de nuit de la Préfecture de police de Paris, une indemnité spécifique à destination des effectifs de police nationale mobilisés la nuit, a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette indemnité "vise notamment à accompagner une pénibilité plus forte liée au travail de nuit et le passage à des cycles de travail augmentant la présence des policiers sur le terrain", indique-t-il dans un communiqué, précisant que le coût de la mesure, de 10 millions d'euros, sera prévu dans le projet de loi des finances pour 2021. Elle répond à une revendication exprimée lors de "réunions de travail que le ministre de l'Intérieur a conduites la semaine dernière avec les organisations syndicales de la police nationale", est-il ajouté dans le communiqué. (Bureau de Paris)

