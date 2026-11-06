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Une primaire de la droite et du centre pourrait aboutir "rapidement", selon Attal
information fournie par AFP 06/11/2026 à 13:19

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Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal (C), à Lambres-lez-Douai et Valenciennes, dans le Nord, le 6 novembre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal (C), à Lambres-lez-Douai et Valenciennes, dans le Nord, le 6 novembre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

"Les choses s'accélèrent dans les discussions" sur les modalités et le calendrier d'une primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle, de sorte que ce processus pourrait aboutir "rapidement", a affirmé vendredi le candidat Renaissance Gabriel Attal.

"Il y a des discussions extrêmement nombreuses, extrêmement denses ces dernières heures et ces derniers jours, donc les choses sont en train de se préciser très rapidement pour que la primaire aboutisse rapidement", a estimé M. Attal après avoir visité l'usine Envision de batteries pour véhicules électriques près de Douai (Nord).

"Ceux qui feront le choix de rester en dehors de ce processus de rassemblement porteront la responsabilité de la division, et donc du deuxième tour entre La France insoumise et le Rassemblement national" à la présidentielle, a-t-il ajouté.

Il a ainsi envoyé un nouveau coup de pression envers Edouard Philippe, le candidat Horizons qui refuse pour l'instant de se plier à une telle primaire.

A la peine dans les sondages, Bruno Retailleau s'est lui rallié cette semaine à l'appel de Gabriel Attal pour organiser une primaire élargie.

Le candidat LR a estimé que ce scrutin pourrait avoir lieu pendant la première quinzaine de février "au plus tard", si Edouard Philippe acceptait d'y participer.

Quant au maire de Cannes David Lisnard (ex-LR), autre candidat déclaré à droite, il milite depuis longtemps pour un tel scrutin.

Les trois quarts des sympathisants de droite et du centre (74%) sont favorables à l'organisation d'une primaire pour désigner un candidat unique à la présidentielle, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro publié jeudi.

Gabriel Attal
Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 14:03

    Attal n'a jamais rien fait de concret et encore moins de positif pour les Français, alors que pendant des années il a été ministre puis brièvement 1er ministre de Macron, toujours sans aucun résultat.
    Autrement dit : il sait parler, mais ne sait pas agir = il ferait un très mauvais président et le sait déjà probablement...
    Chacun comprend qu'Attal est hors-sujet quand il se présente à l'élection présidentielle...

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