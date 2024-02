Une première usine européenne de paracétamol va ouvrir début 2025 en France

Carole Delga, présidente de la région Occitanie, l'avait annoncé en grande pompe à l'été 2023 : « La première chaîne de production de paracétamol 100 % tricolore se fera en Occitanie, à Toulouse ! » Cette usine de paracétamol doit lancer sa production dès 2025, rapporte France Bleu. À terme, elle doit pouvoir produire jusqu'à 4 000 tonnes de paracétamol soit 40 % de la consommation française et même 7 % pour l'Europe.



La dernière usine européenne de paracétamol a fermé en 2009 en raison de la concurrence étrangère et des coûts de production. Jusqu'à présent, 85 % du principe actif du paracétamol est importé d'Asie (Chine, Inde) ou des États-Unis.

Ipsophène va s'implanter sur le site de l'Oncopole à Toulouse. L'entreprise espère la commercialisation de son paracétamol au printemps 2025. Le projet a coûté environ 28 millions d'euros, dont 4,2 millions d'euros pour la région Occitanie. « La région a été la première institution à croire au projet et elle a décidé de participer à la fois en capital, un peu en subventions et après en avances remboursables et prêts participatifs », a précisé Jean Boher, le patron d'Ipsophène.

Le président de la start-up n'a pas encore dévoilé le nom des laboratoires qui travailleront avec eux : « Je ne peux pas dire que les principaux laboratoires français seront