Une première rencontre Burnham-Trump en marge de l'Assemblée générale de l'Onu-The Times

Le Premier ministre britannique Andy Burnham devrait s'entretenir en personne pour la première fois avec le président américain Donald Trump la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, rapporte mardi The Times, citant une source informée de la question.
(Preetika Parashuraman à Bangalore; version française Jean Terzian)
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