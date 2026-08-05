Une possible caserne de pompiers de la Rome antique découverte près du Colisée

Des archéologues ont mis au jour près du Colisée un édifice du IIe siècle orné de mosaïques et de fresques qui a potentiellement servi de caserne aux pompiers de la Rome antique, a annoncé mercredi le service archéologique de la capitale italienne.

Cinq des huit pièces de l'édifice ont été entièrement mises au jour dans le parc de la Villa Celimontana, une ancienne résidence noble datant du XVIe siècle située sur le Caelius (le Celio actuel), l'une des sept collines de la Rome antique.

Les archéologues ont découvert une mosaïque représentant un dauphin, un poisson, un homard et un crabe entourant un grand vase à deux anses, ainsi que les vestiges d'un plafond peint orné de grands cercles rouges et bleus.

Le motif de la mosaïque ressemble fortement à celui découvert précédemment dans une caserne de pompiers à Ostie, l'ancien port de Rome situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, a précisé le service archéologique.

Cette ressemblance, a-t-il ajouté, suggère que le bâtiment faisait peut-être partie de la caserne voisine de la cinquième cohorte des Vigiles, l'une des sept cohortes militaires de pompiers et de gardes de nuit de la Rome antique.

"Si cette hypothèse se confirmait, la découverte permettrait de réévaluer l'étendue de l'un des complexes militaires les plus importants de la Rome impériale", ajoute le communiqué.

Sous l'Empire romain, les Vigiles étaient chargés de lutter contre les incendies et de maintenir l'ordre public la nuit. Leur caserne, située à côté du bâtiment de la Villa Celimontana, était alimentée en eau par un aqueduc voisin.

Toutefois, il est également possible que les archéologues aient mis au jour une résidence patricienne, ou domus, similaire à de nombreuses autres découvertes au sommet du Caelius, une hypothèse que viendrait étayer la présence de décorations sophistiquées.

"Seule une étude approfondie des matériaux issus des fouilles et des structures permettra d'apporter davantage d'informations sur cette structure récemment découverte."

Les fouilles ont été financées par les fonds de relance économique post-COVID de l'Union européenne.

(Reportage Sara Rossi, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)