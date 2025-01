information fournie par So Foot • 06/01/2025 à 16:05

Une plainte déposée après des injures racistes lors d’un match dans l’Hérault

Un week-end comme un autre sur les terrains de foot amateur.

Après l’histoire de Wilfried Baana Jaba, de nouveaux actes racistes ont eu lieu le 15 décembre dernier lors d’un match de Départemental 2 entre l’US Villeveyrac et l’AS Celleneuve. À la demi-heure de jeu, un but refusé à Villeveyrac aurait mis le feu aux tribunes, certains supporters locaux s’en prenant verbalement au capitaine adverse, Kévin Salvador : « Ils m’ont traité de Kirikou, de kahlouche et de sale singe » , a confié le joueur martiniquais ce lundi à Midi Libre .…

HG pour SOFOOT.com