 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une pénurie de beurre à l'automne? "Pas de risque", répond l'interprofession laitière
information fournie par Boursorama avec Media Services 27/08/2025 à 17:56

Malgré les tensions multiples entre maladies bovines et frémissement des marchés, la collecte de lait et la fabrication de beurre devrait répondre à la demande.

( AFP / LOIC VENANCE )

( AFP / LOIC VENANCE )

Face aux craintes de rayons vides à l'automne, "il n'y a pas de risque de pénurie de beurre" en France, a expliqué mercredi 27 août Jean-Marc Chaumet, économiste au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (Cniel).

De mauvaises anticipations ont émergé ces derniers jours, certains éléments semblant être réunis pour créer des tensions: baisse du cheptel depuis des années, épizootie de fièvre catarrhale ovine en Bretagne -- grande région laitière--, cours du beurre élevés... Mais les chiffres montrent que la collecte de lait et la fabrication de beurre, en France comme au niveau mondial, devraient être à la hauteur de la demande.

Collecte "comparable" à l'an dernier

"On a certes eu cette année un pic saisonnier un peu retardé au printemps, mais pas inexistant", explique l'économiste du Cniel. En outre, "les stocks de beurre ne sont pas très élevés" mais cela va avec une consommation à la traîne depuis le début de l'année (-3,5% sur les ventes au détail). Ces dernières années, la consommation de beurre avait plutôt augmenté en France, surtout à travers la consommation de produits comme les viennoiseries.

Selon l'expert, malgré la fièvre catarrhale et les pics de chaleur, la collecte de lait sur l'année devrait être "comparable" à celle de 2024. "Même si on n'a pas forcément plus de lait, on peut faire plus de beurre et c'est en train de se passer en France", ajoute-t-il.

Selon les données du ministère de l'Agriculture, la production de beurre à la fin mai était en hausse de 1,7% par rapport aux cinq premiers mois de 2024, à 162.629 tonnes, quand la collecte laitière reculait sur la même période de 0,9%. Les prix au niveau mondial, qui orientent les achats des industriels, se sont eux stabilisés depuis le début de l'année, même si les niveaux restent "élevés" face à une demande mondiale en croissance et des tensions sur la fabrication en 2024.

En 2017, une hausse des prix mondiaux avait conduit certains industriels à privilégier l'exportation à la grande distribution française, vidant certains rayons et poussant les Français à faire des achats par précaution, mais la situation actuelle est totalement différente. Ces dernières semaines, les prix ont même légèrement reflué, selon Jean-Marc Chaumet, car "les stocks commencent un peu à se reconstituer" grâce à la production américaine et néo-zélandaise. Les tensions d'approvisionnement devraient donc être locales et ponctuelles ces prochains mois.

Environnement

2 commentaires

  • 18:27

    Depuis 2021, les laitiers et la grande distribution n’ont pas eu besoin de pénurie pour augmenter de 31 % le prix du beurre. Pas besoin de matière grasse pour se faire du blé.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:45 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens acquiert Phasics
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:15 

    (AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank