Une nouvelle recrue pour les Verts
13/08/2025 à 15:16

Une nouvelle recrue pour les Verts

Une nouvelle recrue pour les Verts

L’ogre de la Ligue 2.

Saint-Étienne continue de remplir son caddie. Après un mois à tourner avec l’équipe sans pouvoir être enregistré, Joshua Duffus est enfin un joueur des Verts . L’attaquant anglais de 20 ans, formé à Brighton , était bloqué par la limite de joueurs extracommunautaires atteinte par le club ( Ben Old et Mahmoud Jaber ) jusqu’à ce qu’il obtienne son passeport jamaïcain, pays de sa mère. Un détail administratif qui met fin à un petit feuilleton et permet au jeune Anglais de s’engager jusqu’en 2029 .…

TA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank