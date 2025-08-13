Une nouvelle recrue pour les Verts
L’ogre de la Ligue 2.
Saint-Étienne continue de remplir son caddie. Après un mois à tourner avec l’équipe sans pouvoir être enregistré, Joshua Duffus est enfin un joueur des Verts . L’attaquant anglais de 20 ans, formé à Brighton , était bloqué par la limite de joueurs extracommunautaires atteinte par le club ( Ben Old et Mahmoud Jaber ) jusqu’à ce qu’il obtienne son passeport jamaïcain, pays de sa mère. Un détail administratif qui met fin à un petit feuilleton et permet au jeune Anglais de s’engager jusqu’en 2029 .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
