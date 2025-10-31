 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une nouvelle finale 100% brésilienne en Copa Libertadores
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 09:15

Une nouvelle finale 100% brésilienne en Copa Libertadores

Une nouvelle finale 100% brésilienne en Copa Libertadores

Une remontada nette et sans bavure.

Après la qualification de Flamengo dans la nuit de mercredi à jeudi, le club de Filipe Luís connaît désormais son adversaire… et il habite juste à côté. Ce vendredi, Palmeiras a décroché son billet pour la finale en signant une remontada dans les règles de l’art.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • «João Neves est la personne qui m'a fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour»
    «João Neves est la personne qui m'a fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour»
    information fournie par So Foot 31.10.2025 09:53 

    Il nous l’a également appris. « João Neves est la personne qui m’a fait comprendre ce qu’était véritablement l’amour. Avant lui, je ne le savais pas. » Madalena Aragão, actrice portugaise, a commenté sa relation avec le petit milieu du PSG João Neves. Auprès du ... Lire la suite

  • Zidane blessé aux ischios
    Zidane blessé aux ischios
    information fournie par So Foot 31.10.2025 09:26 

    Toujours aussi classe. Zinédine Zidane a fait son retour à l’AS Cannes. Le champion du monde a honoré de sa présence son club formateur pour un match de charité célébrant les légendes de la ville. Mais le numéro 10 n’a pas pu revêtir le maillot rouge et blanc pour ... Lire la suite

  • Les conseils de papa Kroupi à son fils pour réussir à Bournemouth
    Les conseils de papa Kroupi à son fils pour réussir à Bournemouth
    information fournie par So Foot 31.10.2025 09:20 

    Kroupi Jr, du sang numéro 9. Comment ça se passe chez Eli Junior Kroupi à la veille d’un match de Premier League ? On a désormais la réponse. Les caméras de Canal+ ont suivi l’attaquant français, de sa prépa à son début de saison à Bournemouth.  Eli Junior Kroupi ... Lire la suite

  • Intouchable, Valentin Vacherot enchaîne à Paris et file en quarts de finale
    Intouchable, Valentin Vacherot enchaîne à Paris et file en quarts de finale
    information fournie par France 24 31.10.2025 08:14 

    La sensation des courts de tennis de cette fin de saison continue de rêver. Après avoir remporté le titre aux Masters 1 000 de Shanghai, le Monégasque s'est offert une belle victoire face à Cameron Norrie. Il affrontera un joueur du Top 10 en quarts de finale. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank