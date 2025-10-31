Une nouvelle finale 100% brésilienne en Copa Libertadores
Une remontada nette et sans bavure.
Après la qualification de Flamengo dans la nuit de mercredi à jeudi, le club de Filipe Luís connaît désormais son adversaire… et il habite juste à côté. Ce vendredi, Palmeiras a décroché son billet pour la finale en signant une remontada dans les règles de l’art.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer