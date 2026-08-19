Une majorité d'Américains estime que Trump s'est enrichi indûment au pouvoir - sondage Reuters/Ipsos

par Jason Lange et Bo Erickson

Une majorité d'Américains estime que Donald Trump et sa famille ont tiré un profit indu des cryptomonnaies depuis son retour au pouvoir et que ses décisions politiques sont influencées par ses activités commerciales privées, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos.

L'enquête, menée sur quatre jours et achevée lundi, montre que même dans le camp républicain, la moitié des personnes interrogées considèrent que le président américain laisse ses intérêts commerciaux influencer ses décisions, un constat cinglant pour un dirigeant qui avait promis de lutter contre la corruption à Washington.

Donald Trump, héritier d'une famille new-yorkaise active dans l'immobilier, a fait de son nom une marque mondialement connue avant d'entrer en politique. L’an dernier, il a gagné plus de 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) grâce aux projets de sa famille dans les cryptomonnaies, notamment World Liberty Financial et le "memecoin Trump", des actifs numériques dont il a publiquement fait la promotion.

En mars 2025, le président a promu sa propre cryptomonnaie sur les réseaux sociaux, la qualifiant de "la meilleure de toutes".

Environ 63% des répondants jugent inapproprié que Donald Trump et sa famille aient tiré profit de cette manière, contre 32% d'un avis contraire, les autres n'ayant pas répondu.

Donald Trump dit ne jouer aucun rôle dans la gestion quotidienne des affaires de sa famille depuis son retour à la Maison blanche, affirmant que ses investissements sont gérés de manière indépendante.

Après avoir attiré les financements du secteur des cryptomonnaies pendant sa campagne électorale, il a mené une politique favorable à ces actifs numériques depuis son retour au pouvoir.

La Maison blanche a rejeté toute accusation de comportement inapproprié, affirmant que les investissements de Donald Trump étaient gérés par des institutions financières indépendantes.

"JAMAIS VU ÇA AUPARAVANT"

Les experts en éthique présidentielle estiment toutefois que l'imbrication actuelle entre affaires et politique à la Maison blanche est sans précédent.

"Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Même la première administration Trump n'avait pas autant d'intérêts commerciaux complexes que la seconde", a déclaré Richard Painter, ancien conseiller principal en éthique du président républicain George W. Bush.

Environ 69% des Américains estiment que les intérêts privés de Donald Trump influencent ses décisions présidentielles.

Pour la présidentielle de 2016 - la première qu'il a remportée - Donald Trump avait notamment fait campagne sur la promesse de lutter contre la corruption à Washington et d'"assécher le marais", selon son expression.

La perception de l'enrichissement personnel de Donald Trump pourrait peser sur son parti lors des élections de mi-mandat de novembre qui détermineront le contrôle du Congrès pour les deux dernières années de son mandat.

Les républicains détiennent actuellement une courte majorité à la Chambre des représentants tandis que la majorité est un peu plus confortable au Sénat.

Le sondage Reuters/Ipsos, réalisé en ligne du 14 au 17 août auprès de 1.166 adultes aux États-Unis, présente une marge d'erreur de trois points de pourcentage pour l'ensemble des répondants et de cinq points pour les démocrates, les républicains et les indépendants.

(1 euro = $1.1605)

(Rédigé par Jason Lange et Bo Erickson à Washington, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)