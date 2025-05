Une légende galloise va prendre sa retraite

You will never walk alone , Joe.

Swansea City, son club formateur et actuel, l’a annoncé son site officiel, « Joe Allen, le grand joueur de Swansea City et du pays de Galles, prend sa retraite du football. » Passé par Liverpool entre 2012 et 2016, club avec lequel il a atteint la finale de la Ligue Europa lors de sa dernière année, le « Pirlo gallois », comme on le surnommait, tire sa révérence à 35 ans. …

VF pour SOFOOT.com