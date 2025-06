Une leçon de foot-boulimie

Entre Barcelone, l’Espagne, Lyon et même la France, les matchs à plus de huit buts sont devenus la norme cette saison. Sans maîtrise, les équipes offrent des buts de dingue, des nuits de folie et du spectacle tous les trois jours. Que le spectateur continue de consommer comme une vulgaire Kings League.

Les neuf buts de Benfica-Barcelone, les deux demi-finales de Ligue des champions entre Barcelone et l’Inter, cet Espagne-France à neuf buts… Un Tottenham-Manchester United en League Cup (pas en Ligue Europa), un Manchester United-Lyon, un Real Madrid-Real Sociedad en Copa del Rey, les Clásicos à 4-3 ou 5-2… La liste est longue, et le scénario se répète. D’abord, sur le papier, des joueurs aux capacités physiques tarées, capables d’enchaîner 55 matchs par an à 17 ans. Ensuite, sur le match, deux équipes avec des lacunes défensives à faire frémir Antoine Kombouaré. Puis, comme Lyon en prolongation ou l’équipe de France deux fois contre l’Espagne, les formations sont sans maîtrise et coupées en deux. Enfin, les joueurs ne jouent que pour l’attaque. Le terrain n’est plus régulé par la tactique, les arbitres ne sifflent même pas. On a du jeu, des buts partout, et la boulimie de foot s’entretient.

Il faut sa dose

Depuis un 8 mars 2017, l’irrationnel devient rationnel, et le spectateur consomme. Il peut voir un 3-3 en finale de Coupe du monde. Ou un 5-0 en finale de Ligue des champions. Un 7-0, ou un 7-1 plus tôt dans la saison. Le plaisir est total. La dopamine pousse à rallumer la télé le lendemain, sans savoir s’il s’agit de la Ligue 1 (qui a rarement vu autant de buts par matchs), de Dunkerque ou Rodez en Ligue 2, de la Ligue des champions ou même de la Ligue des nations. La Coupe du monde des clubs arrive, et il serait presque tentant de la regarder. Il faut avoir sa dose, son shoot.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com