Une juge californienne suspend le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance

( AFP / ROBYN BECK )

Une juge fédérale d'Oakland (Californie), saisie en référé, a ordonné lundi la suspension du rachat du groupe de médias Warner Bros Discovery (WBD) par son concurrent Paramount Skydance, le temps d'examiner l'affaire au fond, selon un document versé au dossier et consulté par l'AFP.

Les procureurs de douze États américains, emmenés par la Californie, contestent en justice cette prise de contrôle valorisant WBD 110 milliards de dollars, dette comprise, estimant que la combinaison des deux entreprises présenterait un risque pour la libre concurrence et les consommateurs.

"Les États [à l'origine de la procédure] présentent des éléments solides selon lesquels la transaction va affaiblir la concurrence de manière substantielle", écrit la juge Aracelli Martinez-Olguin dans sa décision.

La magistrate a également estimé que le groupement des procureurs avait "démontré" que l'union des deux groupes "entraînerait des dommages irréversibles" si elle était mise en œuvre avant que le dossier ne soit tranché au fond.

L'opération "serait difficile, sinon impossible, à dénouer [si elle était réalisée dès maintenant] compte tenu de la consolidation opérationnelle, du partage d'informations sensibles et de la réaffectation ou du licenciement de certains employés", a estimé la juge Martinez-Olguin.

Même s'il s'agit d'un jugement temporaire, il n'en constitue pas moins un camouflet pour Paramount Skydance, qui présentait son offre comme davantage susceptible d'être autorisée par les régulateurs que celle de Netflix.

Après cinq mois de bataille, Netflix a fini par jeter l'éponge fin février, laissant le champ libre à Paramount Skydance.

Sollicité par l'AFP, Paramount Skydance n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Dans une réaction transmise au site du magazine Variety, la société s'est dite "confiante dans le fait que les éléments présentés démontreront que les arguments anticoncurrentiels des États sont sans fondement".

"Cette fusion est légale, favorable à la concurrence et va bénéficier aux consommateurs, aux créateurs, aux employés et à toute l'industrie du divertissement", selon Paramount Skydance.

Le marché a mal réagi à la décision, poussant Warner Bros Discovery à son plus bas niveau depuis plus de sept mois. De son côté, Paramount Skydance est lui descendu à un cours qu'il n'avait plus connu depuis près de 17 ans.

"C'est une victoire cruciale", a réagi le procureur de Californie Rob Bonta dans un communiqué : "la loi est de notre côté et nous sommes impatients de continuer à défendre notre cause."

La coalition de procureurs s'attend à ce que ce rapprochement, s'il va à son terme, occasionne des hausses de prix, une moindre qualité des contenus et un volume plus faible de films et séries produits.

Si aucun des deux groupes n'occupe actuellement la tête d'un des marchés sur lesquels il est présent, leur mariage concentrerait encore davantage un paysage des studios hollywoodiens déjà réduit et formerait également un portefeuille de plus de 200 millions d'abonnés à des services de vidéo en ligne.