Une joueuse de l'équipe féminine iranienne de football change d'avis et refuse l'asile de l'Australie

par Renju Jose et Alasdair Pal

La police australienne a aidé deux membres supplémentaires de la délégation iranienne féminine de football à obtenir l'asile, mais l'une d'elles a changé d'avis pour retourner en Iran, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur de l'Australie.

Les inquiétudes sur la sécurité des joueuses concernant leur retour en Iran se sont amplifiées après leur choix de garder le silence pendant l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie contre la Corée du Sud. Une décision qualifiée de "comble du déshonneur" par un commentateur de la télévision d'État.

Le ministre de l'Intérieur australien Tony Burke a annoncé au Parlement que l'attaquante Mohaddeseh Zolfi, 21 ans, et la membre du staff Zahra Soltan Moshkehkar avaient accepté mardi soir l'offre d'aide du gouvernement, au lendemain de l'asile obtenu par cinq joueuses.

Mais "l'une des deux qui avaient décidé hier soir de rester a parlé à certaines de ses coéquipières qui étaient parties et a changé d'avis", a déclaré Tony Burke, sans préciser celle qui avait décidé de retourner en Iran.

"En Australie, les gens peuvent changer d'avis, les gens peuvent voyager. Nous respectons donc le contexte dans lequel elle a pris cette décision."

Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les autres joueuses avaient été transférées dans un lieu sûr après que celle qui a changé d'avis a révélé leur emplacement à l'ambassade d'Iran.

Mohaddeseh Zolfi et Zahra Soltan Moshkehkar ont été retirées du reste de l'équipe avec l'aide de la police fédérale australienne avant de monter à bord d'un vol intérieur à destination de Sydney.

Avant de quitter le pays, les autorités australiennes ont séparé le reste de l'équipe de leurs accompagnateurs iraniens à l'aéroport de Sydney et ont informé les joueuses des différentes options qui s'offraient à elles avant de quitter l'Australie. Celles qui se sont rendues à l'aéroport ont choisi de retourner en Iran.

"Nous avons veillé à ce qu'il n'y ait pas de précipitation, pas de pression. Tout était fait pour garantir la dignité de ces personnes dans leur choix", a expliqué Tony Burke lors d'une conférence de presse à Canberra.

CRAINTES POUR LES FAMILLES

Tony Burke a précisé que certaines joueuses lui avaient demandé s'il était possible d'aider les membres de leur famille à quitter l'Iran.

"Évidemment, lorsque les gens sont résidents permanents, ils ont le droit de parrainer d'autres membres de leur famille. Mais tout cela n'a de sens que si les gens peuvent d'abord quitter l'Iran", a-t-il dit.

Certaines ont discuté des options avec leur famille, mais ont décliné l'offre de rester en Australie. L'équipe a depuis atteint Kuala Lumpur, en route vers l'Iran.

La Confédération asiatique de football (AFC), basée à Kuala Lumpur, a confirmé que l'équipe était arrivée dans la capitale malaisienne où elle séjourne dans un hôtel.

"L'AFC apportera tout le soutien nécessaire à l'équipe pendant son séjour jusqu'à ce que les modalités de son voyage soient confirmées", a déclaré un porte-parole de l'AFC dans un communiqué.

L'ambassade d'Iran à Kuala Lumpur a déclaré à l'agence de presse officielle malaisienne Bernama que les joueuses se portaient bien et "souhaitaient rentrer chez elles".

Les Iraniennes ont débuté la Coupe d'Asie, organisée par l'Australie, au moment même où les États-Unis et Israël lançaient des frappes aériennes sur l'Iran, tuant le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei. L'équipe d'Iran a été éliminée dimanche après avoir perdu contre les Philippines (2-0).

Un groupe d'Iraniens résidant en Australie s'est rassemblé pour protester contre le gouvernement iranien et a encerclé le bus des joueuses à Gold Coast lorsqu'elles ont quitté l'hôtel pour se rendre à l'aéroport.

Le bureau du procureur général iranien a déclaré mardi que les membres restants de l'équipe avaient été invités à revenir dans le pays "avec paix et confiance", ont rapporté les médias iraniens.

(Reportage de Renju Jose, Alasdair Pal et Christine Chen à Sydney et Rozanna Latiff à Kuala Lumpur; version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)