Une grève dès le 1er septembre? FO pose son "jalon" en vue d'une mobilisation à la rentrée

Le syndicat a annoncé un préavis dès lundi 1er septembre, jour où doit se réunir l'intersyndicale pour préciser les contours du mouvement contre les coupes du budget 2026.

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

La rentrée sociale se prépare. Le secrétaire général de Force Ouvrière Frédéric Souillot a adressé un courrier à François Bayrou pour l'informer que son syndicat appelait à "la mobilisation et à la grève" contre les mesures budgétaires présentées mi-juillet, avec un préavis du 1er septembre au 30 novembre.

FO "appelle les salariés et travailleurs du privé et du public à la mobilisation et à la grève contre les mesures budgétaires annoncées le 15 juillet dernier", avec un préavis de grève qui "débute le 1er septembre jusqu’au 30 novembre 2025", écrit M. Souillot dans ce courrier daté du 25 juillet, consulté par l'AFP après avoir été initialement dévoilé mardi par l'agence AEF.

Le troisième syndicat français a choisi de poser un "jalon" sans attendre la réunion de l'intersyndicale programmée le 1er septembre, qui doit étudier les suites à donner aux annonces du Premier ministre.

Jours fériés, pensions de retraites, chômage...

"Toutes les organisations syndicales sont unanimes sur le refus des politiques d’austérité qui font payer les travailleuses et les travailleurs, les précaires, les demandeurs d’emploi ou encore les retraités", écrit M. Souillot, dénonçant "des mesures brutales, injustes et inefficaces".

Il cite notamment "la suppression de deux jours fériés, la remise en cause de la 5e semaine de congés payés, la remise en cause du droit du travail, une énième réforme de l’assurance chômage" ou encore "la désindexation des pensions de retraites" et "le doublement des franchises médicales".

Précisant que son courrier "vaut préavis de grève pour les secteurs où la législation l’y oblige", le responsable syndical affirme qu'il "existe des solutions qui intègrent une contribution sur les plus hauts revenus ou les entreprises, ou encore la conditionnalité des aides publiques aux entreprises". Les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Soldaires) ont lancé collectivement une pétition pour dire "non au budget Bayrou", qui récoltait plus de 275.000 signatures mardi et une plateforme de "décodage" des mesures annoncées. En parallèle, des appels à une mobilisation à la rentrée circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, hors des centrales syndicales.