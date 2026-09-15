Une frégate russe a tiré des fusées éclairantes vers un hélicoptère militaire danois, dit Copenhague

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Une frégate russe a tiré lundi deux ‌fusées éclairantes en direction d'un hélicoptère militaire danois dans les eaux internationales au large des côtes du Danemark, ​le manquant de peu, a annoncé l'armée du pays nordique membre de l'Otan.

L'hélicoptère Fennec effectuait une mission de routine visant à photographier la frégate russe, a précisé le commandement danois de la défense dans un communiqué, ​précisant que l'une des fusées était passée à proximité de l'appareil.

Les fusées éclairantes sont des engins pyrotechniques généralement utilisés comme signaux d'avertissement en ​mer.

La Première ministre Mette Frederiksen a qualifié l'incident de ⁠grave, estimant cependant qu'il n'était pas surprenant dans un contexte d'agressivité croissante et d'intensification de la ‌guerre hybride de Moscou contre l'Occident, qui met l'Otan à l'épreuve.

"La Russie cherche à semer la peur et la discorde. Notre réponse consiste à nous serrer davantage les coudes ​et à renforcer la défense du ‌Danemark et de l'Europe", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le ministre danois des Affaires ⁠étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a qualifié l'incident d'"inacceptable", ajoutant qu'il aurait pu mettre des vies humaines en danger.

"Pour sa part, le Danemark s'efforce de garantir que tous les navires puissent circuler pacifiquement dans les eaux danoises, ⁠mais la Russie repousse ‌progressivement les limites de ce qu'elle considère comme un comportement acceptable", a-t-il déclaré dans ⁠un communiqué publié mardi.

Lars Lokke a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur de Russie au Danemark pour un entretien.

L'ambassade ‌de Russie n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

DES INCIDENTS RÉCURRENTS DANS ⁠LA RÉGION

Les pays de la région Baltique sont en état d'alerte accrue en ⁠raison d'une série d'incidents incluant ‌des sabotages de gazoducs, des violations de leurs espaces aériens et des signalements de drones depuis le ​début de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie ‌en 2022, événements qui ont accentué les tensions entre Moscou et l'Occident.

Les détroits danois constituent la principale voie d'accès des navires ​commerciaux et militaires à la mer Baltique. Ils sont également une voie majeure du transport mondial de pétrole, notamment celui de la "flotte fantôme" de tankers russes utilisée pour contourner les sanctions occidentales.

Les services de ⁠renseignement du Danemark ont indiqué l'an dernier que des navires de guerre russes avaient à plusieurs reprises emprunté des trajectoires de collision avec des bâtiments danois, mais aussi ciblé des hélicoptères et des navires du pays au moyen de radars de poursuite et dirigé leurs armes vers eux dans les détroits.

La Russie a rejeté ces accusations et nie toute attaque hybride en Europe.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Soren Jeppesen, version française ​Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)