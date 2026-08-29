Une frappe russe près de Kyiv provoque une explosion et fait 37 morts

(Actualisé avec prolongation de l'interdiction russe d'exportation de diesel)

Une frappe aérienne russe sur un entrepôt dans la région de Kyiv, survenue dans la nuit de vendredi à samedi, a provoqué une explosion et fait au moins 37 morts, ont indiqué samedi les autorités ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a demandé des comptes après cette explosion survenue dans un entrepôt, dont le bilan est l'un des plus lourds de ces derniers mois et qui semble être le deuxième incident de ce type en deux mois.

"Ceux qui ont laissé cela se produire doivent répondre de leurs décisions", a-t-il écrit sur le réseau social X, ajoutant que des poursuites pénales avaient déjà été ouvertes pour négligence officielle.

"La réglementation est en vigueur : les munitions ne peuvent être stockées à proximité des habitations ou d'autres zones résidentielles. Les conclusions qui s'imposent seront certainement tirées", a-t-il ajouté.

Des dizaines de personnes ont été blessées et plus de 370 personnes ont été évacuées de la zone de la frappe dans le village de Myla, a poursuivi le chef de l'Etat ukrainien.

Les infrastructures avoisinantes ont subi des "dégâts importants", a-t-il ajouté, notamment des bâtiments résidentiels et un établissement de soins pour personnes âgées.

LA RUSSIE INTENSIFIE SON OFFENSIVE DANS LES AIRS

La Russie a intensifié son offensive aérienne contre l'Ukraine, utilisant davantage de missiles balistiques et de drones à réaction difficiles à abattre.

Neuf autres régions ukrainiennes ont été visées par des frappes nocturnes menées par la Russie, selon Volodimir Zelensky, notant que la capitale est soumise à des attaques "quasi ininterrompues" de drones à grande vitesse.

Des sirènes ont retenti toute la matinée, pour le troisième jour consécutif, l'armée de l'air ukrainienne mettant en garde contre de nouvelles vagues de drones approchant de la capitale.

Le chef de l'administration de la région de Kyiv, Tymur Tkachenko, a déclaré qu'une jeune fille de 14 ans avait été tuée samedi lors d'une frappe de drones dans le district de Boryspil. A Kyiv, une fillette de deux ans a été tuée par un drone abattu, a dit pour sa part samedi le maire de la ville, Vitali Klitschko.

Les frappes survenues jeudi et vendredi à Kyiv et dans ses environs ont endommagé des entrepôts et des habitations. Certains responsables ukrainiens présentent cette offensive russe comme une campagne visant à "paralyser" la ville.

La récente explosion fait suite à un incident similaire survenu le mois dernier à Vyshneve, une ville de la région de Kyiv, où 10 personnes avaient été tuées et des centaines de maisons endommagées après qu'une frappe a déclenché des explosions secondaires.

"En cette cinquième année de guerre totale, nous n'avons pas le droit de permettre la répétition de tragédies comme celle qui s'est produite à Vyshneve, et celle survenue dans le district de Boutcha", a écrit sur Telegram le Premier ministre Sergii Koretskyi, qui s'est rendu sur le lieu de l'explosion de vendredi.

Moscou a par ailleurs annoncé samedi avoir prolongé jusqu'au 30 septembre son interdiction sur les exportations russes de diesel, en vigueur depuis le 8 juillet, confirmant des informations de Reuters.

L'interdiction couvre aussi les exportations de carburants maritimes et de dérivés gaziers livrés par les producteurs russes, a ajouté le gouvernement dans un communiqué.

L'objectif, selon les sources, est de faire face à des pénuries persistantes de carburants sur le sol russe, où plusieurs raffineries sont toujours hors service après des frappes répétées de drones ukrainiens.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou et Gilles Guillaume)