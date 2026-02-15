Une frappe israélienne tue neuf Palestiniens à Gaza

Au moins neuf Palestiniens ont été tués dimanche dans des frappes aériennes israéliennes dans le nord et le sud de la bande de Gaza, ont déclaré des responsables palestiniens de la défense civile et de la santé.

Selon des secouristes, une frappe israélienne sur un campement de tentes abritant des familles déplacées a fait au moins quatre morts, tandis que des responsables de la santé ont indiqué qu'une autre frappe avait tué cinq personnes à Khan Younés, dans le sud.

Un responsable militaire israélien a affirmé que les Forces de défense israéliennes frappaient des "terroristes" du Hamas en réponse à "une violation (samedi) à Beït Hanoun, où des terroristes sont sortis d'un tunnel à l'est de la ligne jaune".

Le responsable a qualifié les frappes de dimanche de "précises" et conformes au droit international, ajoutant que le Hamas avait commis plus de six violations du cessez-le-feu d'octobre, notamment en se déployant à l'est de la "ligne jaune" définie dans l'accord pour séparer les zones contrôlées par Israël et le Hamas.

(Nidal al-Mughrabi et Steven Scheer; version française Nicolas Delame)