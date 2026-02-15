Une frappe israélienne tue 11 Palestiniens à Gaza

(Précisions, bilan actualisé)

Israël a conduit dimanche des frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant au moins onze Palestiniens, ont déclaré des responsables palestiniens, l'armée affirmant agir en réponse à des violations du cessez-le-feu par le groupe armé Hamas.

Selon des secouristes gazaouis, une frappe israélienne sur un campement de fortune abritant des familles déplacées a fait au moins quatre morts, tandis que des responsables ont indiqué qu'une autre frappe avait tué cinq personnes à Khan Younés, dans le sud, et qu'une autre personne avait été abattue dans le nord.

Des frappes ont également visé ce qui était considéré comme un commandant du groupe Jihad islamique, allié du Hamas, dans le quartier de Tel Al-Haoua à Gaza-Ville.

Hazem Qassem, porte-parole du Hamas à Gaza, a accusé Israël d'avoir commis un nouveau "massacre" contre des Palestiniens déplacés, qualifiant l'attaque de violation grave du cessez-le-feu à quelques jours de la première réunion du Board of Peace du président américain Donald Trump.

Un responsable militaire israélien a au contraire qualifié les frappes de dimanche de "précises" et conformes au droit international, ajoutant que le groupe armé palestinien avait à plusieurs reprises enfreint le cessez-le-feu d'octobre.

Israël et le Hamas s'accusent régulièrement de violer l'accord de cessez-le-feu, un élément clé du plan de Donald Trump destiné à mettre fin à la guerre de Gaza, la plus meurtrière et destructrice du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs générations.

(Nidal al-Mughrabi et Steven Scheer; version française Nicolas Delame)