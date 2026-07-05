Une frappe israélienne fait deux morts à Gaza, selon les secours

Une frappe israélienne a tué au moins deux Palestiniens dimanche dans la ville de Gaza, ont indiqué les autorités sanitaires locales.

Les secouristes ont précisé que les deux personnes avaient été tuées lors d'une frappe aérienne contre un groupe de personnes sur la route Omar Al-Mokhtar, au cœur de la ville. Plusieurs autres personnes ont été blessées, ont-ils ajouté.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Israël a mené à plusieurs reprises des frappes sur Gaza depuis la conclusion, en octobre dernier, d'un cessez-le-feu avec le Hamas négocié par les États-Unis. L'Etat hébreu dit cibler des combattants menaçant ses soldats à Gaza ou ceux qui ont pris part à l'attaque du 7 octobre 2023.

Le Hamas a accusé Israël de violer le cessez-le-feu, tandis que Nikolaï Mladenov, l'envoyé spécial du "Conseil de la paix" à Gaza nommé par le président américain Donald Trump, a déclaré que les violations venaient des deux camps.

Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas au sujet de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu sont dans l'impasse. Cette phase prévoit le désarmement du groupe et le retrait de l'armée israélienne.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a huit mois, plus de 1.060 Palestiniens, dont de nombreux civils, ainsi que quatre soldats israéliens ont été tués à Gaza, selon les chiffres avancés par chaque camp.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi, version française Benjamin Mallet)