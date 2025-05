Une finale de Ligue des champions sans clubs allemands, espagnols ou anglais : ça n’était plus arrivé depuis quand ?

Une finale en mode Fashion Week .

La finale de la Ligue des champions mettra donc aux prises l’Inter Milan et le PSG le 31 mai prchain. Un club italien contre un club français . Logiquement, les Anglais, les Espagnols et les Allemands seront donc cantonnés au rang d’observateurs. Pour une fois, devrait-on dire, parce que c’est la première depuis 21 ans et une rencontre en mai 2004 entre le FC Porto et l’AS Monaco (3-0) que cela se produit, et seulement la 14 e fois depuis 1956 .…

VF pour SOFOOT.com