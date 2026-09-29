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Une femme dirigera le gouvernement marocain pour la première fois
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:40

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Le roi Mohammed VI a nommé mardi Fatima Ezzahra El Mansouri au poste de Première ministre du Maroc, une première pour une femme dans ce pays d'Afrique du Nord, après que son parti, le Parti authenticité et modernité (PAM), est arrivé en tête des élections législatives du 23 septembre, a dit le palais royal.

Elle a été chargée par le roi de former un gouvernement, poursuit le palais.

Le PAM a obtenu 97 des 395 sièges que compte la Chambre des représentants, devant le Rassemblement national des indépendants (RNI) (66 sièges) et l'Istiqlal (65 sièges).

Fatima Ezzahra El Mansouri devient la deuxième femme à occuper un poste de Premier ministre dans le monde arabe, après la Tunisienne Najla Bouden.

En vertu de la Constitution adoptée en 2011, le roi nomme le Premier ministre issu du parti ayant remporté le plus grand nombre de sièges.

(Ahmed El Jechtimi, Version française Benoit Van Overstraeten)

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