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Une famille tuée par une frappe aérienne à Gaza - médecins
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:01
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Un couple et ses deux filles âgées de 8 et 12 ans ont été tuées par une frappe aérienne israélienne dans une maison du nord de la bande de Gaza, ont déclaré jeudi des médecins, alors que l'armée israélienne a intensifié ses bombardements visant des habitations au cours des deux derniers jours.

L'armée israélienne n'a pas encore fait de commentaire sur cette attaque survenue dans la ville de Beit Lahiya.

Un cessez-le-feu conclu en octobre 2025 avec le soutien des États-Unis a mis fin aux combats à grande échelle, mais il n'a pas mis un terme aux frappes israéliennes et peu de progrès ont été réalisés sur la voie d'une paix permanente.

Le Hamas accuse Israël de violer quotidiennement le cessez-le-feu et de saper les efforts visant à mettre en oeuvre le plan de Donald Trump visant à mettre fin au conflit, qui prévoit notamment le retrait israélien de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas.

Israël affirme également que le Hamas viole l'accord.

Plus de 1. 300 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon les autorités de santé du territoire, tandis que l'armée israélienne a dit avoir perdu quatre soldats.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi ; version française Tangi Salaün ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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