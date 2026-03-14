Une explosion endommage une école juive à Amsterdam

(Actualisé avec déclarations de la maire d'Amsterdam, contexte)

Une explosion a endommagé une école juive samedi matin à Amsterdam, ce que la maire de la ville a qualifié d'"attaque délibérée contre la communauté juive".

Cette explosion, survenue dans un quartier huppé du sud d'Amsterdam, n'a provoqué que des dégâts limités, a dit la maire Femke Halsema dans un communiqué, tandis que des policiers et des pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux.

Aucun blessé n'a été signalé.

"C'est un acte d'agression lâche contre la communauté juive", a dit Femke Halsema. "Les personnes juives à Amsterdam sont de plus en plus confrontées à l'antisémitisme. C'est inacceptable."

La sécurité autour des lieux de culte et des institutions juives a déjà été renforcée aux Pays-Bas après une tentative d'incendie volontaire contre une synagogue du centre de Rotterdam dans la nuit de jeudi à vendredi.

En Belgique voisine, une synagogue à Liège a été victime lundi matin d'une explosion que le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a qualifié d'acte antisémite.

La crainte d'attaques contre la communauté juive s'est accentuée à travers le monde depuis le début des bombardements d'Israël et des Etats-Unis contre l'Iran le 28 février.

(Bart Meijer, version française Bertrand Boucey)