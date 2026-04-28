Le suspect plaide coupable du projet d'attentat contre un concert de Taylor Swift à Vienne

Deux prévenus sont escortés vers la salle d'audience pour comparaître lors du procès d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift, au tribunal de Wiener Neustadt, en Autriche, le 28 avril 2026 ( APA / ROLAND SCHLAGER )

Le suspect de 21 ans a plaidé coupable mardi d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024, au premier jours du procès qui s'est ouvert mardi devant le tribunal de Wiener Neustadt, dans le sud-est de l'Autriche.

Beran A., qui a été conduit dans la salle d'audience menotté, est en détention depuis son arrestation en août 2024 avant le premier des trois concerts finalement annulés de la star américaine prévus dans la capitale viennoise.

"Il plaide coupable pour tout, sauf pour tentative de meurtre", a déclaré de son côté à l'AFP son avocate, Anna Mair.

S'exprimant devant la Cour, le jeune homme a dit qu'il savait "qu'il devait faire le jihad, mais avait peur de mourir", selon l'agence autrichienne APA.

Il a dit avoir échoué à fabriquer une bombe, mais avoir échangé en ligne, y compris avec un haut responsable de l'Etat islamique, avant le concert.

"J'avais besoin d'être encouragé. J'aimais bien attirer l'attention", a-t-il dit selon la même source.

Le jeune Autrichien, âgé de 19 ans à l'époque, avait été arrêté après un signalement des services de renseignement américains et était passé aux aveux. Il est accusé d'avoir prêté allégeance à l'organisation terroriste Etat islamique (EI) et d'avoir "planifié et préparé un attentat terroriste" contre le concert de Taylor Swift, selon le parquet autrichien.

Il aurait travaillé à la fabrication d'une bombe à fragmentation "caractéristique des attaques de l'EI" et aurait reçu d'autres membres du groupe des instructions sur la manipulation d'explosifs, toujours selon l'acte de renvoi du parquet.

- Attaque à La Mecque -

Il a raconté au tribunal s'être aussi rendu à Dubaï et avoir acheté deux couteaux dans le but de s'en prendre à des membres des forces de l'ordre en mars 2024.

Mais au moment de passer à l'acte, il a été pris d'une "attaque de panique" et a abandonné, avec un sentiment d'échec, a-t-il dit.

Deux prévenus sont escortés vers la salle d'audience pour comparaître lors du procès d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift, au tribunal de Wiener Neustadt, en Autriche, le 28 avril 2026 ( APA / ROLAND SCHLAGER )

Aux côtés de Beran A. comparaît Arda K., 21 ans.

Selon l'acte d'accusation, les deux jeunes hommes et un troisième, Hasan E., détenu en Arabie saoudite, avaient échafaudé un plan pour tuer des forces de l'ordre à la Mecque en mars 2024, à Istanbul et Dubaï.

Tandis que Beran A. et Arda K. sont rentrés de Dubaï et d'Istanbul sans être passés à l'acte, Hasan E. a planté un couteau dans le cou d'un agent de sécurité devant la mosquée al-Haram à La Mecque et blessé quatre autres personnes avant d'être maîtrisé.

Depuis, ce jeune Autrichien de 21 ans attend dans une prison d'Arabie saoudite l'issue de la procédure pénale engagée contre lui par les autorités saoudiennes.

"L'ambassade d'Autriche à Ryad est en contact avec lui et lui apporte une assistance consulaire dans le cadre de visites en détention", a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères, ajoutant ignorer "encore quelle peine est requise par l'accusation" le concernant.

- "Peur" et "culpabilité" -

À Wiener Neustadt, il est reproché à Beran A. et à Arda K. d'avoir conforté Hasan E. dans ses intentions terroristes, en maintenant un contact téléphonique avec lui jusqu'à la veille de l'attaque de La Mecque et en discutant avec lui des détails de leurs projets respectifs.

Beran A. et Arda K., poursuivis pour complicité de tentative de meurtre dans cette attaque, ont contesté une action commune et coordonnée.

Arda K. a reconnu s'être rendu à Istanbul pour y commettre un attentat en mars 2024, sans avoir mis ces projets à exécution.

Quant aux éléments de preuve liés aux projets d'attentat contre le concert de Taylor Swift, ils sont "clairs et accablants", a déclaré le procureur mardi, selon des propos rapportés par APA.

Les deux jeunes hommes risquent jusqu'à 20 ans de prison.

Quatre jours d'audience sont prévus dans ce procès.

Les trois concerts à Vienne de Taylor Swift, prévus en août 2024 dans le cadre de sa tournée "Eras" et où étaient attendus plus de 170.000 spectateurs, avaient été annulés.

Quelques semaines plus tard, la chanteuse avait dit avoir éprouvé de la "peur" après l'annulation de ses concerts.