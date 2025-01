information fournie par So Foot • 24/01/2025 à 17:20

Une étude montre que les footballeurs sont plus intelligents que la moyenne

Vous ne verrez plus jamais vos idoles de la même façon.

Selon une étude britannico-suédoise, réalisée le 15 janvier par l’université d’Oxford et le Karolinska Institute puis relayée par le Times , les footballeurs professionnels seraient secrètement des génies ! De quoi démonter tous les clichés autour du « footballeur sans cerveau ». Pour cela, les deux organismes ont sondé un total de 200 joueurs , au Brésil et en Suède, sur des domaines bien précis : la mémoire, les fonctions exécutives et la résolution de problèmes. …

