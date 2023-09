Une entreprise remplace plus de 200 salariés par une intelligence artificielle

« C'est impressionnant et vraiment très violent », déclare un syndicaliste à RTL. Le groupe international Onclusive, spécialisé dans la veille médiatique et la conception de revues de presse, a annoncé qu'il allait se séparer en quelques mois de plus de 200 salariés. Ces derniers vont être remplacés par une intelligence artificielle. C'est le premier plan social d'une telle ampleur pour des motifs liés au développement des IA.

Sur les 383 salariés de l'entreprise basée à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 217 perdront leur travail entre janvier et juin 2024, a annoncé la direction. C'est une « catastrophe humaine en préparation », déplore un syndicat de l'entreprise auprès de Libération . « Des gens sont là depuis vingt ans, ce sont des métiers très spécialisés », renchérit un délégué syndical au micro de RTL.

Rédaction de revues de presse pour des professionnels

Les salariés d'Onclusive sont spécialisés dans la rédaction de revues de presse. Ils ont pour clients plusieurs entreprises du CAC 40, mais également des ministères et des services publics français. Jusqu'à février dernier, ils fournissaient également du contenu à la Commission européenne.

La direction du groupe justifie sa décision par la nécessité pour l'entreprise de se réinventer face à la révolution des intelligences

