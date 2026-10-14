Une enquête de la Fed révèle une intensification des pressions sur les prix dans un contexte de hausse des coûts des carburants

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Le marché du travail américain est resté figé dans une situation caractérisée par un faible taux d’embauche et un faible taux de licenciement, tandis que l’inflation s’intensifiait dans certaines régions du pays ces dernières semaines, selon un rapport de la Réserve fédérale publié mercredi, soulignant l’enjeu alors que la banque centrale s’apprête à décider s’il convient de procéder à une deuxième hausse consécutive des taux d’intérêt plus tard ce mois-ci.

Si les entreprises d’une grande partie du pays affichent des perspectives positives, leurs "prévisions tendent à tabler sur une légère croissance, principalement dans le secteur manufacturier, mais pesée par des incertitudes persistantes", a indiqué la Fed dans son dernier "Beige Book", un recueil de données issues d’enquêtes et de commentaires d’entreprises compilé par ses 12 banques régionales afin de dresser un état des lieux de la situation économique.

"Les entreprises ont fait état de prix élevés du diesel et ont indiqué que les surcoûts liés au carburant se répercutaient sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement", précise le rapport. Il souligne que trois des douze districts de la Fed ont qualifié la hausse des prix de "robuste" et huit de "modérée", trois d’entre eux notant qu’elle "s’intensifiait".

"Des interlocuteurs dans plusieurs districts ont également fait état d’une pression continue sur les prix exercée par d’autres matières premières, les droits de douane et les assurances", précise-t-il.

Cette enquête fait également office de baromètre des pressions économiques auxquelles sont confrontés les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront si le Parti républicain du président Donald Trump conservera le contrôle du Congrès.

Le coût de la vie est la principale préoccupation citée par les électeurs dans un récent sondage réalisé par Reuters/Ipsos.

La Fed a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % le mois dernier, et la plupart des décideurs ont indiqué qu’une nouvelle hausse serait probablement nécessaire cette année, mais sans doute pas avant décembre.

Les marchés financiers tablent sur une probabilité d’environ 37 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 27 et 28 octobre, après que les données publiées mercredi ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 3,7 % sur les douze mois jusqu’en septembre, un rythme bien plus rapide que l’objectif de 2 % de la banque centrale et supérieur aux prévisions consensuelles des économistes interrogés par Reuters.

La hausse des prix de l’essence, liée au conflit au Moyen-Orient, est en grande partie responsable de cette augmentation de l’IPC, tandis que la forte hausse des prix des logiciels et des jouets témoigne également de l’impact de la demande stimulée par l’intelligence artificielle et de la hausse des droits de douane dans le cadre de la politique commerciale de Trump.

La hausse du coût du crédit immobilier pèse également sur de nombreux ménages américains. Le taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans a atteint la semaine dernière 7,5 %, son plus haut niveau depuis près de trois ans, a indiqué mercredi l’Association des banquiers hypothécaires.

Les données du dernier "Beige Book" ont été recueillies au plus tard le 5 octobre.