Une enquête de la Fed révèle que les consommateurs et les entreprises américains sont mis à rude épreuve par l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 1, 4-5 et 11-13)

* Le « Beige Book » de la Fed montre l'impact généralisé de la hausse des prix de l'énergie

* Les perspectives de croissance économique sont incertaines, avec des signes de faiblesse des dépenses de consommation

* Warsh tiendra sa première réunion de politique monétaire en tant que président de la Fed dans deux semaines

par Ann Saphir et Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , hérite d'une économie qui connaît toujours un boom des investissements mais qui montre des signes de tension chez les consommateurs, de faiblesse de l'emploi et de hausse des prix, selon les rapports de ses collègues qui serviront de cadre à sa première réunion dans deux semaines en tant que directeur de la banque centrale américaine. « Les perspectives économiques pour les six prochains mois ne devraient guère évoluer en termes de croissance attendue, car l’incertitude élevée et les signes d’affaiblissement des dépenses de consommation pèsent sur le moral des acteurs économiques », a déclaré la Fed mercredi dans son dernier rapport « Beige Book », une synthèse de données économiques qualitatives provenant de tout le pays que les décideurs politiques utilisent pour éclairer leur compréhension de l’économie et leurs décisions de politique monétaire.

« Les districts ont noté que les coûts liés à l’énergie, liés au conflit au Moyen-Orient, constituaient le principal facteur de pression inflationniste, avec des répercussions sur le transport, l’emballage, l’alimentation et les engrais », a-t-elle indiqué.

Quel que soit l’impact à long terme, les répercussions du choc pétrolier se précisent, le rapport montrant que les consommateurs se tournent vers l’achat de voitures hybrides et incluant un avertissement concernant l’approvisionnement limité en pommes dans l’État de New York, car les engrais sont devenus trop chers à utiliser.

Un interlocuteur a déclaré à la Fed de Kansas City que « les ménages à revenus moyens tirent le maximum de chaque dollar avant de décider de le dépenser ».

CERTAINS JEUNES TRAVAILLEURS CONFRONTÉS À DES PROBLÈMES Warsh a remplacé Jerome Powell à la tête de la Fed fin mai, alors même que de nombreux responsables de la banque centrale commençaient à s’inquiéter davantage de l’inflation, qui a repris de la vitesse ces derniers mois, en partie à cause de la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran . L’inflation dépasse l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans. Le sentiment au sein de labanque centrale, d'après les déclarations publiques des responsables ainsi que le compte-rendu de sa réunion des 28 et 29 avril, a évolué: on est passé d'une attente commune d'une baisse des taux d'intérêt plus tard dans l'année à un sentiment croissant qu'un maintien prolongé des taux actuels, voire une hausse des coûts d'emprunt, pourrait s'avérer nécessaire.

L'inflation mesurée par l'indicateur de référence de la Fed a bondi à 3,8 % en avril, contre 3,5 % en mars, tandis que le marché du travail , qui semblait vaciller l'année dernière lorsque la Fed avait baissé ses taux en réaction, semble s'être stabilisé. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de chômage reste à 4,3 % lorsque le gouvernement américain publiera vendredi son rapport sur l'emploi pour le mois de mai.

Le président Donald Trump a choisi Warsh dans l'espoir explicite qu'il réduirait les taux, mais il est revenu sur sa demande de le faire immédiatement en raison de la récente flambée des prix de l'essence. Les informations contenues dans le dernier Beige Book pourraient renforcer les arguments au sein de la Fed contre une baisse du taux directeur, que la banque centrale a maintenu dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis le début de l'année .

Warsh pourrait compter sur la révolution de l'intelligence artificielle pour faire baisser l'inflation, mais pour l'instant du moins, les prix continuent d'augmenter, tandis que l'utilisation de l'IA semble avoir ralenti l'embauche de jeunes professionnels, selon les rapports de plusieurs districts de la Fed.

La Fed de Minneapolis a indiqué que son enquête mensuelle montrait qu'un tiers des entreprises avaient augmenté leurs prix en avril par rapport au mois précédent, et qu'« une majorité d'entreprises ont signalé que leurs prix moyens des intrants non salariaux avaient augmenté de plus de 2 % au cours des deux mois précédents, un quart d'entre elles faisant état d'augmentations de plus de 5 % ».

Une agence pour l'emploi du nord de l'État de New York « a constaté un excédent de travailleurs débutants sur le marché », tandis qu'une agence de recrutement technique de la région de New York a indiqué que « les processus de recrutement s'étaient allongés, les candidats devant passer par plusieurs mois et de multiples séries d'entretiens avant d'être embauchés », selon la Fed de New York.