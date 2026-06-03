Une enquête de la Fed révèle que l'activité économique et l'inflation aux États-Unis ont toutes deux augmenté ces dernières semaines

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L'activité économique américaine a légèrement progressécesdernières semaines, l'emploi est resté pratiquement inchangé et les répercussions de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient ont été généralisées, a déclaré mercredi la Réserve fédérale, deux semaines avant que Kevin Warsh ne préside sa première réunion de politique monétaire en tant que directeur de la banque centrale américaine.

"Les perspectives des entreprises pour les six prochains mois n'auraient guère évolué en termes de croissance attendue, l'incertitude élevée et les signes d'affaiblissement des dépenses de consommation pesant sur le moral", a déclaré la Fed dans son dernier rapport "Beige Book", une synthèse de données économiques qualitatives provenant de tout le pays que les décideurs politiques utilisent pour éclairer leur compréhension de l'économie et leurs décisions politiques.

"Les districts ont noté que les coûts liés à l'énergie, en raison du conflit au Moyen-Orient, constituaient le principal facteur de pression inflationniste, avec des répercussions sur le transport, l'emballage, l'alimentation et les engrais", a-t-elle précisé.

Warsh a remplacé Jerome Powell à la tête de la Fed fin mai, alors même que de nombreux responsables de la banque centrale commençaient à s’inquiéter davantage de l’inflation, qui a connu une nouvelle accélération ces derniers mois, en partie en raison de la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran . L’inflation dépasse l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans. Le sentiment au sein de la Fed, d’après les déclarations publiques des responsables ainsi que le compte-rendu de sa réunion des 28 et 29 avril, a évolué: on est passé d’une attente commune d’une baisse des taux d’intérêt plus tard dans l’année à un sentiment croissant qu’un maintien prolongé des taux actuels, voire une hausse des coûts d’emprunt, pourrait s’avérer nécessaire.

L'inflation, telle que mesurée par l'indicateur de référence de la Fed, a bondi à 3,8 % en avril, contre 3,5 % en mars, tandis que le marché du travail , qui semblait vaciller l'année dernière lorsque la Fed avait baissé ses taux en réaction, semble s'être stabilisé. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de chômage reste à 4,3 % lorsque le gouvernement américain publiera vendredi son rapport sur l'emploi pour le mois de mai.

Le président Donald Trump a choisi Warsh dans l'espoir explicite qu'il réduirait les taux, mais il est revenu sur sa demande d'une baisse immédiate en raison de la récente flambée des prix de l'essence.

Les données du dernier "Beige Book" pourraient renforcer les arguments au sein de la Fed contre une baisse du taux directeur, que la banque centrale a maintenu dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % tout au long de cette année.