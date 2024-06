"Une des plus grandes fraudes mondiales de l'Histoire" : les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour localiser la "Cryptoqueen" bulgare

Ruja Ignatova est à l'origine d'une fraude dont le préjudice total est estimé à plus de 4 milliards de dollars.

L'avis de recherche émis par le FBI à l'enconte de Ruja Ignatova, le 30 juin 2022. ( FBI / HANDOUT )

Elle a été vue pour la dernière fois débarquant d'un vol à Athènes, en Grèce, le 25 octobre 2017. Depuis, Ruja Ignatova a été inculpée par contumace et inscrite sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Les États-Unis ont annoncé mercredi 26 juin offrir une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars (4,6 millions d'euros) pour toute information permettant d'arrêter la "cryptoqueen" allemande d'origine bulgare.

"Elle est recherchée aux États-Unis et en Allemagne pour sa participation à l'une des plus grandes fraudes mondiales de l'histoire", le préjudice étant estimé à plus de 4 milliards de dollars , a déclaré l'ambassadeur américain à Sofia, Kenneth Merten, lors d'une conférence de presse.

Mise en examen en octobre 2017, la prévenue, aujourd'hui âgée de 44 ans, s'était rendue à Athènes "pour échapper à son arrestation", a-t-il rappelé. Les enquêteurs ont alors perdu sa trace, et elle a été placée en 2022 sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Des détails seront fournis "aux citoyens désireux de fournir des informations anonymes pour nous aider dans l'enquête", menée en collaboration avec les autorités bulgares, a précisé le diplomate.

Chine, États-Unis, Europe, Moyen-Orient...

Ruja Ignatova a fondé en 2014 à Sofia la cryptomonnaie OneCoin, avec l'intention, dès le départ, de capter une partie des fonds placés sur ce support par des utilisateurs, selon l'acte d'accusation. Dans les faits, une fois les fonds convertis, il était quasiment impossible de les récupérer.

Les créateurs de OneCoin offraient des crédits supplémentaires aux utilisateurs qui en recrutaient d'autres, favorisant une expansion rapide de l'entreprise. Des investisseurs de nombreux pays, de Chine aux États-Unis en passant par l'Europe et le Moyen-Orient, ont ainsi été escroqués.

Des années après l'ouverture de l'enquête, la Bulgarie va entamer les démarches pour organiser un procès par contumace à l'encontre de la "cryptoqueen", ce qui permettra le lancement d' une procédure de confiscation de sa propriété d'une valeur de plus de 10 millions d'euros , a indiqué le procureur général Borislav Sarafov.

Son frère Konstantin Ignatov, qui avait pris le relais à la tête de la plateforme OneCoin, a été arrêté en 2019 à Los Angeles. Il a plaidé coupable et a été remis en liberté en mars 2024.

Le co-fondateur de la plateforme Sebastian Greenwood, extradé par la Thaïlande, a lui été condamné l'an dernier par la justice américaine à une peine de 20 ans de prison.