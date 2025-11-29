Une délégation ukrainienne en route pour les États-Unis pour des pourparlers, annonce Zelensky

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a annoncé samedi qu'une délégation dirigée par le secrétaire du Conseil de sécurité, Rustem Umerov, était en route pour les États-Unis afin de poursuivre les négociations en vue d'un accord mettant fin à la guerre avec la Russie.
« Rustem a remis aujourd'hui un rapport, et la tâche est claire : élaborer rapidement et concrètement les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre », a écrit Volodimir Zelensky sur X.
Le président ukrainien a déclaré qu'il s'attendait à ce que les résultats des précédentes réunions avec les États-Unis à Genève soient désormais « finalisés » dimanche.
(Reportage de Max Hunder ; Version française Elizabeth Pineau)
