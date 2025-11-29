 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une délégation ukrainienne en route pour les États-Unis pour des pourparlers, annonce Zelensky
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 12:40

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a annoncé samedi qu'une délégation dirigée par le secrétaire du Conseil de sécurité, Rustem Umerov, était en route pour les États-Unis afin de poursuivre les négociations en vue d'un accord mettant fin à la guerre avec la Russie.

« Rustem a remis aujourd'hui un rapport, et la tâche est claire : élaborer rapidement et concrètement les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre », a écrit Volodimir Zelensky sur X.

Le président ukrainien a déclaré qu'il s'attendait à ce que les résultats des précédentes réunions avec les États-Unis à Genève soient désormais « finalisés » dimanche.

(Reportage de Max Hunder ; Version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank