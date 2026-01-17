 Aller au contenu principal
Une délégation ukrainienne aux USA pour discuter des garanties de sécurité
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 11:43

Une délégation ukrainienne est arrivée samedi aux Etats-Unis pour discuter des garanties de sécurité afin de mettre fin au conflit avec la Russie, a déclaré le bureau du président ukrainien.

La délégation ukrainienne doit rencontrer l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Jared Kushner ainsi que le secrétaire à l'Armée, Daniel Driscoll, a précisé Kyrylo Budanov.

"L'Ukraine a besoin d'une paix juste. Nous travaillons à accomplir des résultats", a-t-il déclaré sur Telegram.

L'Ukraine et les Etats-Unis ont convenu d'un accord de paix de vingt points, alors que le Kremlin ne s'est pas encore prononcé sur le sujet.

En début de semaine, le président américain Donald Trump a déclaré à Reuters qu'il pourrait rencontrer Volodimir Zelensky au forum à Davos, en Suisse, une rencontre que le dirigeant ukrainien a publiquement sollicitée.

Donald Trump, qui a souvent critiqué Volodimir Zelensky, a déclaré mercredi que la Russie était prête à conclure un accord de paix et qu'il considérait le dirigeant ukrainien comme l'obstacle à la paix, une évaluation qui contraste fortement avec celle des alliés européens.

Vendredi, le président ukrainien a déclaré que la Russie entravait les efforts de paix et a cité les récentes attaques de Moscou contre le système énergétique ukrainien comme preuve de ses intentions réelles.

(Reportage d'Olena Harmash; version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
