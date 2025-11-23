 Aller au contenu principal
Une délégation du Hamas au Caire pour discuter du cessez-le-feu-sces
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 12:07

Une délégation du Hamas se trouvait au Caire dimanche pour rencontrer des médiateurs sur la guerre à Gaza, ont indiqué une source sécuritaire égyptienne et une source au sein du Hamas, alors qu'Israël et le groupe palestinien continuent de s'accuser mutuellement de violations du cessez-le-feu.

Un responsable du Hamas, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, a déclaré que la délégation devait discuter des "violations continues de l'accord de cessez-le-feu" par Israël.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis jouent le rôle de médiateurs entre le Hamas et Israël, après avoir obtenu la trêve entrée en vigueur le mois dernier.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que l'armée israélienne avait tué cinq hauts responsables du Hamas samedi, après qu'un combattant a été envoyé dans une zone de Gaza sous contrôle israélien pour attaquer des soldats.

Des responsables de la santé à Gaza ont indiqué que des frappes aériennes israéliennes avaient tué au moins 20 personnes samedi.

L'armée israélienne a précisé dimanche qu'un commandant local du Hamas figurait parmi les personnes tuées lors des frappes de samedi.

(Nidal Al Mughrabi et Ahmed Shalaby; avec les contribution de Jaidaa Taha et Ahmed Tolba; version française Nicolas Delame)

