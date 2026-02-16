 Aller au contenu principal
Une commissaire européenne assistera à une réunion du "Conseil de paix" en qualité d’observatrice
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 13:12

La commissaire européenne Dubravka Suica se rendra à Washington cette semaine pour assister à une réunion du Conseil de paix, mis en place par le président américain Donald Trump, en qualité d’observatrice, a déclaré lundi un porte-parole de la Commission européenne.

"La Commission européenne ne devient pas membre du Conseil de paix, nous participons à cette réunion précisément dans le cadre de notre engagement de longue date en faveur de la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, ainsi que pour prendre part aux efforts internationaux visant à soutenir la reconstruction et la relance après-guerre à Gaza", a déclaré le porte-parole Guillaume Mercier aux journalistes.

La création du Conseil de la paix a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de l'administration Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La première réunion officielle se tiendra jeudi à l'Institut Donald J. Trump pour la paix. Des délégations de plus de 20 pays, y compris des chefs d'État, devraient y participer.

Lors de cette réunion, les États membres du Conseil devraient annoncer un engagement de plus de 5 milliards de dollars (4,22 milliards d'euros) pour la reconstruction et l’aide humanitaire à Gaza, avait déclaré Donald Trump

dimanche

.

(Inti Landauro, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
