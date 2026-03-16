Une cinquième joueuse de l'équipe féminine iranienne de football retire sa demande d'asile

Une cinquième joueuse de l'équipe féminine iranienne de football a retiré sa demande d'asile en Australie et va rejoindre le reste de l'équipe en Malaisie, ont rapporté lundi les médias australiens.

Après cette nouvelle volte-face, seules deux personnes ne se sont pas rétractées parmi les six joueuses et le membre du staff qui avaient demandé l'asile en Australie, la semaine dernière, par crainte de représailles.

Les inquiétudes concernant leur sécurité sont nées au début du mois, quand les joueuses ont refusé de chanter l'hymne national lors d'un match de Coupe d'Asie des nations féminine.

Les cinq joueuses qui ont retiré leur demande devraient rejoindre le reste de l'équipe à Kuala Lumpur, où celle-ci séjourne depuis son départ de Sydney la semaine dernière.

Le ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Australie, Matt Thistlethwaite, a déclaré à Sky News que le gouvernement respectait la décision de celles qui avaient choisi de retourner en Iran, tout en continuant à apporter son soutien aux deux membres encore en Australie.

"C'est une situation très complexe", a-t-il dit.

La Fédération iranienne de football a déclaré que l'équipe devrait quitter la Malaisie pour Téhéran sous peu "afin d'être à nouveau accueillie par leurs familles et leur patrie".

Windsor John, le secrétaire général de la Confédération asiatique de football (AFC), a cependant déclaré aux journalistes à Kuala Lumpur que l'équipe chercherait d'autres destinations, car elle ne peut retourner immédiatement en Iran, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"Elles attendent simplement les correspondances aériennes. Quand elles partiront et où elles iront, elles devront nous le dire", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de vérifier les informations selon lesquelles les familles des joueuses auraient subi des pressions de la part des autorités iraniennes, précisant que les athlètes n'avaient exprimé aucune inquiétude quant à leur sécurité.

"Nous avons parlé aux responsables de l'équipe. Nous avons parlé aux entraîneurs, au chef de délégation. Ils sont en fait de très bonne humeur", a-t-il déclaré.

"Je les ai rencontrés personnellement. Ils ne sont pas démotivés, et ils n'avaient pas l'air effrayés."

Les Iraniennes ont débuté la Coupe d'Asie, organisée par l'Australie, au moment même où les États-Unis et Israël lançaient des frappes aériennes sur l'Iran, tuant le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei. L'équipe d'Iran a été éliminée après sa défaite contre les Philippines (2-0).

Le président américain Donald Trump avait félicité le Premier ministre australien Anthony Albanese d'avoir autorisé les femmes à rester, déclarant sur les réseaux sociaux que les États-Unis étaient prêts à accueillir les joueuses si l'Australie ne le faisait pas.

(Reportage de Renju Jose à Sydney et Hasnoor Hussain à Kuala Lumpur, avec la contribution de Rozanna Latiff, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)