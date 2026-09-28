Une bombe russe fait 22 blessés à Kharkiv, dont des enfants - maire

Une bombe aérienne russe guidée a blessé 22 personnes, dont des enfants, en frappant un immeuble d'habitation à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située dans le nord-est du pays, a déclaré lundi le maire Ihor Terekhov sur Telegram.

A Kyiv, la capitale ukrainienne, un drone russe a frappé une station-service, selon les autorités municipales sur la messagerie Telegram, sans fournir plus de détails

(Jekaterina Golubkova in Tokyo, Version française Benoit Van Overstraeten)