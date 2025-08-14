Une banderole pour la paix déployée par l'UEFA
Le foot, c’est politique.
Lors du protocole de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi à Udine, l’UEFA est sortie de son habituelle réserve pour adresser un message de paix . L’instance européenne, pointée du doigt pour sa tiédeur par Mohamed Salah lors de l’annonce de la mort de Suleiman Al-Obeid, l’ex-capitaine de la sélection palestinienne tué par des frappes israéliennes, a cette fois de côté sa neutralité suisse.…
MR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
