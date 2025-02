Une bagarre générale en Seine-et-Marne laisse un jeune en urgence absolue

Régional 2, match de jeunes, stade de Dammarie-les-Lys : un dimanche après-midi qui devait ressembler à n’importe quel dimanche de foot amateur en Seine-et-Marne. Sauf que cette fois, le coup de sifflet de la mi-temps a marqué le début d’un tout autre match.

Une bagarre, un blessé et deux joueurs dans la Seine

Selon L’Équipe , alors que les U20 de Meaux regagnaient les vestiaires, un groupe de jeunes de Dammarie-les-Lys a déboulé sur dans le vestiaire armés de battes de base-ball et de bâtons . La situation dégénère en bagarre générale. « Là, il y a une confusion générale. Il semble que, dans la bagarre, un des joueurs agressés donne un coup de couteau à un assaillant. Du coup, les autres veulent leur faire la peau et deux joueurs sautent dans la Seine », raconte une source policière. En effet, le gardien de but de Meaux se serait saisi d’un couteau et aurait poignardé l’un des agresseurs. Voyant cela, les Dammariens auraient voulu s’en prendre à lui et un autre joueur. Ces derniers se sont alors enfuis en se jetant dans le fleuve.…

