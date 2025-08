Nice prend une option sur la Ligue Europa

Pour son premier match de la saison, Nice est défait par Benfica (0-2) et amenuise déjà ses chances de revoir la Ligue des champions, 65 ans après. Pour ne pas disputer la Ligue Europa en septembre, les Aiglons devront aller chercher un exploit à Lisbonne, mardi prochain.

Nice 0-2 Benfica

Buts : Ivanović (53 e ) et Florentino (88 e ) pour les Aiglons portugais

65 ans, c’est très long, mais onze matchs, c’est long aussi. Quelques mois après sa campagne de Ligue Europa catastrophique et après six semaines de préparation, Nice a retrouvé la compétition et commence sa saison avec une défaite contre Benfica (0-1) . Les Aiglons n’ont plus gagné un match de coupe d’Europe, barrages compris, depuis onze rencontres. Absents de la C1 depuis 1960, ils voient leurs chances de Ligue des champions, déjà minimes avant l’Aiglico, se réduire très sérieusement.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com