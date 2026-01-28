information fournie par Reuters • 28/01/2026 à 00:39

Une autre "armada" est en route vers l'Iran, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'une autre "armada" américaine était en route vers l'Iran et qu'il espérait que Téhéran conclurait un accord avec Washington.

"Une autre magnifique armada vogue merveilleusement vers l'Iran en ce moment", a dit Donald Trump lors d'un discours.

"J'espère qu'ils concluront un accord."

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)