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Une attaque ukrainienne fait trois morts en Crimée-gouverneur russe
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 01:01

Le gouverneur de Crimée installé par Moscou, Sergueï Aksionov, a déclaré jeudi que trois personnes avaient été tuées et sept autres blessées dans un attaque ukrainienne contre la ville de Simferopol.

Sergueï Aksionov n'a pas précisé quelle était la nature de l'attaque.

Moscou a annexé la Crimée, jusqu'alors ukrainienne, en mars 2014.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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