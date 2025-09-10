Une attaque israélienne fait des dizaines de morts au Yémen

(Actualisé avec nouveau bilan)

Un bombardement israélien sur Sanaa, capitale du Yémen, a fait mercredi 35 morts et 131 blessés, a déclaré mercredi le ministère de la Santé du régime houthi.

L'armée israélienne dit avoir visé des camps militaires, le quartier général de la "propagande" de l'armée houthie et un dépôt de carburant.

Selon des témoins, les frappes israéliennes ont également ciblé le ministère de la Défense du régime houthi.

"Les frappes ont été menées en réponse aux attaques lancées par le régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël, lors desquelles des (drones) et des missiles ont été tirés vers le territoire israélien", a dit l'armée israélienne.

Ces frappes interviennent alors que le chef du gouvernement formé par les Houthis au Yémen et plusieurs de ses ministres ont été tués le 30 août dans un bombardement israélien à Sanaa.

Les Houthis ont multiplié les attaques contre des bateaux naviguant en mer Rouge depuis l'assaut du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Ils affirment agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Ils tirent aussi régulièrement des missiles en direction d'Israël depuis le 7-Octobre, pour la plupart interceptés par l'Etat hébreu.

(Yomna Ehab, Jaidaa Taha, Jana Choukeir et Mohammed Ghobari, rédigé par Yomna Ehab; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)