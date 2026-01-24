 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une attaque aérienne russe prive d'électricité plus d'un million d'Ukrainiens
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 21:59

(Actualisé avec nouvelles déclarations sur les pénuries d'électricité et sur les réparations, ainsi que les propos du vice-premier ministre et du ministre de l'Énergie)

La Russie a lancé samedi une nouvelle attaque d'envergure contre le système énergétique ukrainien, secouant la capitale Kyiv et privant 1,2 million de sites d’électricité dans l'ensemble du pays.

Le vice-Premier ministre Oleksiy Kouleba a déclaré que plus de 3.200 bâtiments de la capitale étaient toujours privés de chauffage samedi en fin de soirée, contre 6.000 en matinée. Les températures nocturnes avoisinaient les -10 degrés Celsius.

Plus de 160 équipes d'intervention d'urgence étaient déployées dans la capitale pour rétablir le chauffage, a-t-il ajouté. Des équipes étaient également à pied d'œuvre dans d'autres régions touchées, principalement dans l'ouest et le sud de l'Ukraine.

Le ministre de l'Energie, Denys Chmyhal, a déclaré sur la messagerie Telegram, après la réunion quotidienne des responsables consacrés à l'énergie, que plus de 800.000 foyers à Kyiv étaient toujours privés d'électricité, ainsi que 400.000 autres dans la région de Tchernihiv, au nord de la capitale.

"Quant à l'énergie, les attaques ennemies constantes empêchent malheureusement la stabilisation de la situation", a-t-il écrit.

De nombreux appartements étaient déjà privés de chauffage après de précédentes frappes.

Moscou a mené ces attaques alors que des discussions trilatérales parrainées par les États-Unis entre la Russie et l’Ukraine entraient dans leur deuxième journée aux Émirats arabes unis, sans signe de compromis vendredi.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu’une personne avait été tuée dans la capitale et que quatre autres avaient été blessées, dont trois hospitalisées, tandis que plus de 30 personnes, dont un enfant, ont été blessées dans la deuxième ville du pays, Kharkiv.

Vitali Klitschko s'est rendu dans le quartier le plus touché de Kyiv, la banlieue nord-est de Troieshchyna, où 600 bâtiments étaient privés d'électricité, d'eau et de chauffage.

Il a indiqué que les personnes vulnérables recevaient des repas chauds et des médicaments, et que la ville déployait des abris chauffés supplémentaires qui fonctionneraient 24 heures sur 24 dans le secteur.

Kyiv a récemment assoupli son couvre-feu militaire instauré en temps de guerre pour permettre aux personnes logées dans des appartements non chauffés de se réfugier la nuit dans des tentes chauffées ou des bâtiments publics.

CAMPAGNE DE BOMBARDEMENTS LA PLUS INTENSE

La Russie, qui pilonne le réseau électrique ukrainien depuis le lancement de son invasion à grande échelle en 2022, mène cet hiver sa campagne de bombardements la plus intense contre les installations énergétiques, laissant des habitants dans tout le pays avec seulement quelques heures d’électricité par jour, et pour certains sans chauffage ni eau.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé que la Russie avait lancé 375 drones et 21 missiles, dont deux missiles balistiques Tsirkon rarement utilisés, lors de l’attaque nocturne.

Le ciel au-dessus de Kyiv a été illuminé par des éclairs orangés tandis que les défenses aériennes ouvraient le feu sur les missiles et drones visant la capitale, des détonations puissantes résonnant entre les immeubles élevés de la ville.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkachenko, a fait état de frappes dans au moins quatre districts. Un établissement médical figure parmi les bâtiments endommagés.

Avant samedi, Kyiv avait déjà subi deux attaques nocturnes massives depuis le Nouvel An, qui avaient privé de courant et de chauffage des centaines d’immeubles résidentiels.

Les équipes de secours s’employaient toujours à rétablir les services après ces frappes, et Vitali Klitschko a précisé que de nombreux bâtiments privés de chauffage samedi venaient tout juste de le retrouver.

À Kharkiv, cible fréquente située à environ 29 kilomètres de la frontière russe et bien plus proche des lignes de front orientales, le maire Ihor Terekhov a déclaré que 25 drones avaient frappé plusieurs quartiers.

Sur Telegram, Ihor Terekhov a précisé que les drones avaient touché un dortoir accueillant des personnes déplacées ainsi que deux établissements médicaux, dont une maternité.

(Ron Popeski et Max Hunder; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:16

    Le dé chais de l'humanité continue avec ses ong...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ville de Lewiston, dans le Maine, le 24 janvier 2026 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Une tempête hivernale majeure déferle sur les Etats-Unis
    information fournie par AFP 24.01.2026 22:09 

    L'état d'urgence a été déclaré sur une bonne partie des Etats-Unis avec l'arrivée d'une importante tempête hivernale qui frappe le Texas et le Nouveau-Mexique samedi avant son déferlement attendu vers le nord-est du pays jusqu'à lundi. La tempête, qualifiée d'"inhabituellement ... Lire la suite

  • Un agent de la police aux frontières américaine devant des manifestants à Minneapolis, près du lieu où des agents fédéraux ont tué un homme par balle, le 24 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux
    information fournie par AFP 24.01.2026 21:19 

    Un Américain de 37 ans a été tué samedi par des agents fédéraux à Minneapolis, ont annoncé les autorités de cette ville du nord des Etats-Unis, secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre la présence de la police de l'immigration (ICE). Sa mort ... Lire la suite

  • Combinaison d'images montrant, à gauche, le président américain Donald Trump à Davos, en Suisse, le 22 janvier 2026, et, à droite, le Premier ministre canadien, Mark Carney, dans la même ville, le 20 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump menace à nouveau le voisin canadien de droits de douane
    information fournie par AFP 24.01.2026 20:27 

    Donald Trump s'est dit prêt samedi à déclencher une nouvelle tempête douanière avec le Canada si Ottawa continue de vouloir développer ses échanges avec la Chine. Alors qu'un blizzard d'une rare intensité menace de balayer une grande partie des Etats-Unis, le président ... Lire la suite

  • Les services de secours ukrainiens interviennent sur un incendie après des frappes russes nocturnes sur Kiev le 24 janvier 2026 ( AFP / Oleksandr Magula )
    De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis à Abou Dhabi la semaine prochaine
    information fournie par AFP 24.01.2026 19:36 

    Les pourparlers entre délégations ukrainienne, russe et américaine se sont achevés samedi à Abou Dhabi après des discussions "constructives" selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avant de nouvelles discussions la semaine prochaine. "Beaucoup de choses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank